  • 28 Сентября, 12:39
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В Сырдарьинском районе Кызылординской области проведут новые водопроводы

Сегодня, 11:00
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В Сырдарьинском районе Кызылординской области проведут новые водопроводы Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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В Сырдарьинском районе в населённых пунктах Теренозек, Шаган, Когалыколь, Аманкельды изношены водопроводы ряда улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Сырдарьинского района.

В текущем году из бюджета выделено 278,7 миллиона тенге в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" на три проекта "Строительство водопровода и смотровых колодцев на пяти улицах села Шаган и трех улицах села Когалыколь" общей протяженностью 7,5 километров. Сегодня эту работу выполняют товарищества "Real Stroy Invest" и "Алтын Айдарлы".

Также представлена бюджетная заявка на финансирование трёх проектов, касающихся модернизации питьевого водопровода улиц в посёлке Теренозек и села Аманкельды.

В целом в Кызылординской области 198 сёл из 230 подключены к централизованному водоснабжению. Это 98,1%. Для остальных 32 населённых пунктов разработан поэтапный план обеспечения чистой питьевой водой.

Водопроводные сети будут подведены в сёла Акбасты, Абай, Токабай, Коктем, Еримбетжага в Аральском районе, Шакен в Казалинском районе, Кызылкайын, Косуйенки в Шиелийском районе. Планируется приобрести опреснительные установки в 24 сёлах в Казалинском, Кармакшинском и Шиелийском районах.

В текущем году на водоснабжение и водоотведение было выделено 7,2 миллиардов тенге. В результате будет обновлено 83,7 километров труб систем водоснабжения, 6,9 километров труб канализационной системы и 12 канализационных насосных станций, введено в эксплуатацию 7 скважин.

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