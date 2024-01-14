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В столичном аэропорту отменили три авиарейса и 11 задержали

Сегодня, 11:48
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: BaigeNews.kz

В международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, три рейса из Астаны в Алматы, Жезказган и Туркестан были отменены решением авиакомпании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.

Отмечается, что задержанные и отменённые рейсы не связаны с метеоусловием.

"В аэропорту Астаны сейчас сохраняется благоприятная погода для взлета и посадки. Температура воздуха на аэродроме -18, скорость ветра 12м/с", — говорится в сообщении.

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