В столичном аэропорту отменили три авиарейса и 11 задержали

В международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, три рейса из Астаны в Алматы, Жезказган и Туркестан были отменены решением авиакомпании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.

Отмечается, что задержанные и отменённые рейсы не связаны с метеоусловием.