В ряде школ Павлодарской области могут не успеть завершить ремонт к 1 сентября

В 2023 году чиновники от образования затеяли капитальный ремонт сразу в 33 учебных заведениях региона. На сегодня похвастаться завершением могут лишь по пяти школам. При этом с опаской говорят о том, что работы подрядчики ведут по плану, но риски не успеть все же есть. В частности, назвали конкретные учебные заведения, но одно из которых вынуждено, поскольку туда ранее наведался глава региона, открыто указав на проблему затяжной реконструкции, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Подготовка к новому учебному году в Павлодарской области, по сути, должна быть уже на финишной прямой. За парты в этом году сядут 115 тысяч учеников. Всего в регионе функционирует 361 учебное заведение. Меж тем, чиновники от отдела образования рапортуют: подрядчики справляются, капитальная реконструкция идет по плану, графики не срывают. А если что-то и не успеют, то на учебный процесс это никак не повлияет. Останется, к примеру, уложить брусчатку на территории.

"В настоящий момент ремонтные работы завершены в пяти школах. По 28 школам планируется завершить к 30 августа. В текущем году приобретено 30 кабинетов новой модификации, 150 комплектов ученической мебели. Также приобретаются кабинеты инклюзии для пяти школ. Кроме того, в 2023 году на установку блочно-модульных котелен предусмотрено 104,6 миллионов тенге, которые планируется установить до 15 сентября", - сообщила заместитель руководителя управления образования Павлодарской области Алия Аубакирова.

В управлении образования региона заверили, что риски не успеть в срок есть разве что в Хмельницкой школе Щербактинского района, а также в павлодарской городской школе №5. Но при этом это всего лишь предположения, к такому сценарию, заверили педагоги, даже не готовятся. Подселять учеников в другие учебные заведения они не намерены.

Проблему со школой №5 г. Павлодара озвучил сам аким области, выехав туда с проверкой. Глава региона на своей странице в Instagram отметил, что ремонт начали в учебном заведении в мае. Окончания учебного года ждать не стали, детей специально перевели в другие школы, чтобы подрядчики быстрее приступили к работам. При этом Байханов пригрозил, если в срок не успеют, то будут обращаться в суд для признания подрядчика недобросовестным.

В управлении образования справочно сообщили, в этой городской школе обучаются 1 337 детей, на реконструкцию выделено 268 миллионов тенге и всего здесь трудились 5 подрядчиков, у каждого свое направление. Трое уже закончили, а двое, занимающиеся внутренней отделкой и полами, пока еще работают.

Между тем, глава региона энтузиазм чиновников от образования не сильно разделяет. Асаин Байханов указал, что в Павлодаре всего на ремонте 15 школ, и в трех из них идет отставание. По двум вроде как темпы работ ускорили. По всей видимости, после замечаний из акимата.

Также глава региона поставил задачу разработать план по асфальтированию территорий школ, но сперва необходимо подсчитать стоимость. Сделать это должны не только в Павлодаре, но и в Экибастузе и Аксу.

Сейчас в регионе не только ремонтируют, но и возводят новые школы и одну пристройку. За спонсорские деньги меняют сельские учебные заведения, чтобы перевести детей из аварийно-опасных в комфортабельные новые. В Павлодаре же другая проблема, тут пытаются решить вопрос трехсменки.

"В текущем году планируется ввод четырех школ на 632 места. Это завершение строительства пристройки на 312 мест в школе №9 города Павлодара. Строительство трех школ взамен аварийных: Сычевская школа Павлодарского района на 120 мест, Каражарская школа Баянаульского района на 100 мест и Моисеевская школа Железинского района на 100 мест", - добавила заместитель главы управления образования Алия Аубакирова.

Переполненных школы в Павлодаре останется - семь. В этом году, решить вопрос удастся лишь по одному учебному заведению. Но у чиновников большие планы. Надеются устранять проблему возведением в областном центре новых школ. В этом году должны начать строительство двух школ в микрорайоне "Достык" на 1 200 мест и 600 ученических мест. Тут самое главное условие – близкое расположение к жилому массиву, чтобы детям не приходилось долго добираться.