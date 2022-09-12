В России раскритиковали Геннадия Головкина

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Российский Youtube-канал "Боевая провинция" жестко высказался о казахстанском боксере Геннадии Головкине перед его трилогией с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По мнению автора канала, это не Альварес пригласил Головкина в суперсредний вес, а Головкин сам решил подняться.

"Со стороны Головкина непорядочно говорить, что Альварес ставит его в какие-то рамки, в какое-то неудобное положение, что дождался возраста 40-летнего... Возьми и не дерись, чего ты ноешь?! Идешь за деньгами и ноешь! Напоминает мне Ковалева, когда молчал-молчал, а потом, когда продул, оскорбил всех своих болельщиков: "Дураки, что ли? Думали, что я выиграю этот поединок?!". Знаете, боксеры - как проститутки ведомые: прется за деньгами, молчит, всё хорошо, "порву-разорву", а как проигрывают - начинают какие-то отмазки лепить. Ну, чувствуешь ты, что старый или немощный - оставь пояс или еще что-то, иди нахер из бокса! Сейчас Альварес побьет Головкина, и начнется вот этот гнилой разговор: "Вот, он дождался...". Никого он нахер не ждет! Головкин сам туда впирается из-за денег. Не надо за него заступаться - пусть не дерется, пусть оставляет свои пояса", - говорит автор канала.