open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


qazaqstan.tv Сегодня, 03:08
203
Фото: qazaqstan.tv

В России раскритиковали Геннадия Головкина

Российский Youtube-канал "Боевая провинция" жестко высказался о казахстанском боксере Геннадии Головкине перед его трилогией с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По мнению автора канала, это не Альварес пригласил Головкина в суперсредний вес, а Головкин сам решил подняться.

"Со стороны Головкина непорядочно говорить, что Альварес ставит его в какие-то рамки, в какое-то неудобное положение, что дождался возраста 40-летнего... Возьми и не дерись, чего ты ноешь?! Идешь за деньгами и ноешь! Напоминает мне Ковалева, когда молчал-молчал, а потом, когда продул, оскорбил всех своих болельщиков: "Дураки, что ли? Думали, что я выиграю этот поединок?!". Знаете, боксеры - как проститутки ведомые: прется за деньгами, молчит, всё хорошо, "порву-разорву", а как проигрывают - начинают какие-то отмазки лепить. Ну, чувствуешь ты, что старый или немощный - оставь пояс или еще что-то, иди нахер из бокса! Сейчас Альварес побьет Головкина, и начнется вот этот гнилой разговор: "Вот, он дождался...". Никого он нахер не ждет! Головкин сам туда впирается из-за денег. Не надо за него заступаться - пусть не дерется, пусть оставляет свои пояса", - говорит автор канала. 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#спорт #Геннадий Головкин #Россия
Сегодня, 03:08
203
Журналист

Рекомендуем

Наверх