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Лента новостей

instagram.com/aopavlodarenergo Сегодня, 15:45
77
Сегодня, 15:45
77
Фото: instagram.com/aopavlodarenergo

В Павлодаре произошла авария на водопроводе

В результате прорыва водопроводной трубы в Павлодаре затопило часть автомобильной дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города.
 
Авария произошла на водопроводе (100 мм) на улице Муткенова, 49, в результате чего водоснабжение отключили в двух многоэтажных и четырёх частных домах. На месте работают специалисты "Павлодар-Водоканал". Сообщается, что работы будут вестись непрерывно до выявления и полного устранения течи. 
"Работы по устранению повреждения на улице Муткенова продолжаются. В ночное время сеть запускали для прогревания,чтобы не допустить размораживание домов. В настоящее время сеть отключена, вода во внутренней системе теплоснабжения домов слита. Работы по устранению повреждения не останавливались, планируется заменить 11 метров сети", - сообщили в AO "Павлодарэнерго".  
 
 
 
 
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Уточняется, что повреждение произошло на квартальных тепловых сетях 11 января.

В пятницу, 13 января, в Павлодаре сообщили, что повреждение тепловой сети на улице Муткенова, 49 устранено. Контролёры провели поадресный обход потребителей, отопление подано во все дома.

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#водопровод #Павлодар #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:45
77
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