В Павлодаре произошла авария на водопроводе

"Работы по устранению повреждения на улице Муткенова продолжаются. В ночное время сеть запускали для прогревания,чтобы не допустить размораживание домов. В настоящее время сеть отключена, вода во внутренней системе теплоснабжения домов слита.

Работы по устранению повреждения не останавливались, планируется заменить 11 метров сети", - сообщили в AO "Павлодарэнерго".