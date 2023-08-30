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В ООН поздравили казахстанцев с Днём Конституции

Сегодня, 20:25
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un.org Сегодня, 20:25
Сегодня, 20:25
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Фото: un.org

Руководство Отделения ООН в Женеве поздравило казахстанцев с Днём Конституции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

Генеральный директор европейского офиса Организации Объединенных Наций отметила высокий уровень развития экономических, демократических и политических преобразований в стране.

“Мы всегда поддерживаем все усилия Казахстана по демократизации страны, по демократизации политической системы, по экономическому, социальному развитию, по развитию в сторону реализации целей устойчивого развития. Хочу поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником и пожелать успехов, процветания стране!”, - сказала гендиректор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

Также казахстанцев с праздником поздравил глава секретариата гендиректора Отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе.

“Это всегда во всех государствах большой день, а в Казахстане это особо важный день, потому что ваша Конституция принята, и она развивается, она не меняется. Это живой организм, который обогащается поправками, вызванными реальной жизнью и потребностями реформ”, - отметил Давид Чикваидзе.

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