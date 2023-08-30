В ООН поздравили казахстанцев с Днём Конституции

Руководство Отделения ООН в Женеве поздравило казахстанцев с Днём Конституции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Генеральный директор европейского офиса Организации Объединенных Наций отметила высокий уровень развития экономических, демократических и политических преобразований в стране.

“Мы всегда поддерживаем все усилия Казахстана по демократизации страны, по демократизации политической системы, по экономическому, социальному развитию, по развитию в сторону реализации целей устойчивого развития. Хочу поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником и пожелать успехов, процветания стране!”, - сказала гендиректор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

Также казахстанцев с праздником поздравил глава секретариата гендиректора Отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе.