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  • В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области
egemen.kz Сегодня, 11:49
517
Сегодня, 11:49
517
Фото: egemen.kz

В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области

В Минобороны прокомментировали сообщени о гибели солдата срочной службы на погранзаставе "Шолдала". В ведомстве заявили, что этот случай не имеет отношения к вооружённым силам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства обороны РК. 

"В связи с многочисленными запросами СМИ по чрезвычайному происшествию, связанному с гибелью военнослужащего срочной службы Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, произошедшему в августе 2022 года на пограничной заставе "Шолдала", сообщаем, что данный случай не имеет отношения к вооружённым силам РК", — говорится в сообщении. 

Вместе с тем в министерстве напомнили, что граждане страны, призванные в ряды силовых структур Казахстана, несут службу не только в подразделениях Вооруженных сил, но и в Национальной гвардии (МВД), Пограничной службе КНБ, министерстве по ЧС и Службе государственной охраны.

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#Минобороны #гибель #солдат
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:49
517
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