В Кыргызстане официально разрешили матчество

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Судебная коллегия Конституционного суда Кыргызстана признала необходимость разработки института матронима/матчества для детей, достигших 16 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.

Об этом на своей странице сообщила активистка Алтын Капалова, которая на протяжении двух с половиной лет судится с государственными органами страны.

Капалова сообщила, что решение Судебной коллегии Конституционного суда имеет два пункта. Первый пункт связан с тем, что любой совершеннолетний кыргызстанец может взять матчество вместо отчества.

"Решение Конституционного суда КР: кабинету министров внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, направленное на восполнение правового пробела, обнаруженного в рамках проверки оспариваемых норм, заключающегося в отсутствии института матронима/матчества и права выбора дееспособного гражданина между отчеством и матчеством, что создает условия для нарушения принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола. Решение окончательное.

Обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории Республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на сайте Конституционного суда и в "Вестнике" Конституционного суда Кыргызской Республики.

Т. е. любой совершеннолетний может взять матчество. Я хочу поблагодарить Конституционный суд КР за это решение и поздравить моего 16-летнего сына – Капалова Данияра Алтыновича, который скоро пойдет получать паспорт и сможет взять мое имя в качестве матчества. Особо порадовала формулировка Конституционного суда "институт матчества/матронима", - рассказала Капалова.

Но есть и второй момент, который заключается в том, что Конституционный суд вынес решение по запрету на матчества для несовершеннолетних детей.

Напомним, больше двух с половиной лет назад государственная регистрационная служба Кыргызстана подала в суд на Алтын Капалову, которая записала трех детей на свою фамилию и дала им матчество вместо традиционного отчества. Активистка посчитала: раз отцы детей не участвуют в их жизни, то их имена не должны значиться в свидетельствах о рождении.

Государственная регистрационная служба (ГРС) выразила недовольство такими действиями и подала на нее в суд. Данное дело прошло через все судебные инстанции и в итоге дошло до Конституционного суда, который также не поддержал Алтын Капалову в этом вопросе.