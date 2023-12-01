В Кыргызстане будут наказывать чиновников за деятельность интим-притонов в стране

Председатель Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев пригрозил наказать чиновников, если в стране не закроют притоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Камчыбек Ташиев во время церемонии открытия нового здания ГКНБ в Балыкчи отметил необходимость контроля за работой органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, предоставляющих гражданам услуги интимного характера.

Он заявил о намерении прекратить работу подобных заведений в республике до 1 декабря.

"В случае получения органами ГКНБ КР сведения о дальнейшей работе таких заведений с занимаемых должностей будут сняты главы органов местного самоуправления и правоохранительной системы", - пишет издание.

Отметим, ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что в Бишкеке и Чуйской области работали притоны под видом караоке-клубов. Ранее отмечалось, что в столице выявили десять притонов, которые работали под видом массажных салонов.