В Казахстане выросло число преступлений против детей

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В январе текущего года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32 процента больше, чем в январе прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Так, в аналогичном периоде 2022 года количество правонарушений в секторе сократилось на 32,8 процента за год, до 172 случаев.

В региональном разрезе больше всего таких правонарушений было совершено в Алматинской области: 25 случаев, против 18 годом ранее.

Вторую и третью строчки антилидерства заняли Алматы (23 случая, против восьми в 2022 году) и Туркестанская область (19 случаев, против 20 год назад).

Недалеко ушли также Атырауская и Жамбылская области: по 17 случаев.

Меньше всего уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних зарегистрировали в Улытауской и Абайской областях: три и четыре случая соответственно.

Чаще всего в отношении несовершеннолетних совершались уголовные правонарушения против личности: 137 случаев — на 18,1 процента больше, чем в январе 2022 года. Также в секторе совершили 33 правонарушения против собственности, 17 правонарушений против общественной безопасности и общественного порядка, 17 транспортных правонарушений и 12 правонарушений против семьи.

В разрезе статей статистика выглядит пугающе: так, на статью "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" пришлось сразу 45 случаев, против 25 годом ранее, на статью "Доведение до самоубийства" — 24 случая, против 22 год назад, на статьи "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" — по 20 случаев.

Напомним, теперь казахстанцы смогут подавать в ООН жалобы о нарушениях прав ребёнка. Наша страна подписала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка. Подать жалобу теперь могут дети или их представители.