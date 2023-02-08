Казахстанские дети смогут обращаться в ООН с жалобами о нарушении их прав

Фото: zakonguru.com

Казахстанцы смогут подавать в ООН жалобы о нарушениях прав ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Наша страна подписала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка.

Документ предоставляет Комитету ООН по правам ребенка (группа из 18 независимых экспертов в области прав ребенка) полномочия получать и рассматривать жалобы о нарушениях прав ребенка, предусмотренных тремя основными документами ООН по правам ребенка: Конвенции о правах ребенка и двумя Факультативными протоколами к ней – об участии детей в вооруженных конфликтах и о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии.

Подать жалобу теперь могут дети или их представители.