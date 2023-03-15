В Казахстане упразднят земельные комиссии

Депутаты сената одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости", передает BaigeNews.kz. Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода в электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах.

В документе говорится, что в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения будет внедряться электронный формат предоставления прав на земельные участки — через веб-портал "электронного правительства" и публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров и иные сведения государственных органов.

"В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключается институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами", — говорится в заключении к законопроекту.

При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

Для обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-, тепло-, водоснабжения), сокращения сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии также предлагается обязать субъекты естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.

Кроме того, предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи данный вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Для приведения действующего законодательства в соответствие с вносимыми поправками законопроекта предусмотрено внесение изменений и дополнений в Земельный и Предпринимательский кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "Об особом статусе города Алматы", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "О статусе столицы Республики Казахстан", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О государственном имуществе", "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", "Об информатизации", "О естественных монополиях".

Принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.