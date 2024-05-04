В Казахстане продлили ограничение на вывоз сжиженного газа
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
93Фото: dzen.ru
Министерство энергетики утвердило приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.
В тексте сказано:
Ввести запрет на вывоз с территории РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:
- вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п.1 ст.722 Налогового кодекса;
- вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.
Приказ вводится в действие с 14 мая 2024 года.
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