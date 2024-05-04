В Казахстане продлили ограничение на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики утвердило приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.



В тексте сказано:

Ввести запрет на вывоз с территории РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением: