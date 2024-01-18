В Казахстане изменилась процедура получения служебного жилья для военнослужащих

Теперь постановка в очередь на служебное жилье гражданского персонала Вооруженных Сил РК производится онлайн через портал eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НИТ".

Ранее для постановки в очередь на служебное жилье необходимо было обращаться по месту работы, предоставлять перечень документов и подавать заявление.

"Теперь работники Минобороны могут получить данную услугу, минимизировав бюрократическую бумажную волокиту, сократив срок предоставления услуги и исключив риски коррупции. Кроме того, это позволяет сэкономить время, которое ранее требовалось на посещение районных эксплуатационных частей", - говорится в сообщении.

Для получения услуги необходимо на портале Egov.kz нажать вкладку "Гражданам" → "Воинский учет и безопасность" → "Воинская служба" выбрать услугу "Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РК", затем авторизоваться, заполнить все необходимые поля и подписать доступным методом подписания. Услуга предоставляется бесплатно, и ответ будет доступен в течение 15 рабочих дней.

Необходимый перечень документов:

1) Сведения из госреестра о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи в постоянном пользовании жилья из государственного жилищного фонда в данном населенном пункте.

2) Свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, разводе, усыновлении, установлении отцовства, смене имени, отчества и фамилии предоставляются при наличии соответствующих документов

Услуга по постановке на очередь предназначена для гражданского персонала Вооруженных Сил РК, включающая в себя гражданских специалистов и сотрудников, которые работают в поддержке и обеспечении деятельности военных структур, но не являются военнослужащими.