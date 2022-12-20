В Казахстан стали больше завозить импортных лекарств

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Фармацевтические препараты подорожали на 13 процентов за год.

За 10 месяцев 2022 года в Казахстан завезли 20,9 тысячи тонн медикаментов на общую сумму 1,1 миллиарда долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. В натуральном выражении рост составил 17,6 процента, в денежном — 24,4 процента.

Из стран СНГ завезли семь тысяч тонн медикаментов на 114,8 миллиона долларов. Основной объём импорта пришёлся на Россию: 5,2 тысячи тонн — на 15,4 процента меньше, чем годом ранее. В тройке ключевых поставщиков из СНГ также Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в состав СНГ, завезли 13,9 тысячи тонн медикаментов на сумму один миллиард долларов. Здесь основным поставщиком для Казахстана стали Китай (2,9 тысячи тонн медикаментов, в 2,3 раза больше, чем годом ранее), а также Германия и Индия.

По итогам ноября цены на фармацевтические препараты выросли за год на 13,2 процента.

Сильнее всего цены ударили по карманам жителей Алматы (плюс 18 процентов за год), а также Мангистауской (плюс 17,3 процента) и Жамбылской (плюс 15,4 процента) областей. Наименьшее удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: на 8,8 процента.

Среди видов фармацевтической продукции, подлежащей мониторингу БНС АСПиР РК, наблюдался серьёзный рост цен, к примеру, на раствор йода (на 38,7 процента за год), ацикловир (на 37 процентов), активированный уголь (на 36,4 процента), "Хилак форте" (на 31,8 процента), ацетилсалициловую кислоту (на 29,1 процента). Подешевели капли "Фенистил Нью", "Энап" и парацетамол.

За январь — октябрь текущего года производство фармацевтических продуктов в РК составило лишь 130,2 миллиарда тенге — сразу на 26,2 процента меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска продукции пришёлся на Шымкент: 46,4 миллиарда тенге, плюс 10,6 процента за год. В тройке лидирующих регионов также традиционно оказались Алматинская область (35,1 миллиарда тенге, плюс 17,4 процента за год) и Алматы (17,6 миллиарда тенге, минус 9,3 процента).