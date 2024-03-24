В Каспии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,0 балла зафиксировано в акватории Каспийского моря. Об этом сообщает республиканский Центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Землетрясение зарегистрировано сегодня, 24 марта, в 05:47 часов по местному времени на глубине 28 километров, примерно в 306 километрах от Актау.

Координаты эпицентра - 40°55′12″ северной широты, 51°30′0″ восточной долготы.