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В каких городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха

Сегодня, 09:23
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
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Фото: Baigenews.kz

Синоптики прогнозируют загрязнение воздуха в семи городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"7 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей и Риддер", - сообщили в Казгидромет.

Ранее сообщалось, Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 12 регионах страны. 

Также в ближайшие три дня смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке страны.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман. На северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от 0-8 мороза до 0-5 тепла, на востоке от 2-13 мороза до 0-8 мороза, на юге и юго-востоке от 2 мороза-5 тепла до 3-10 тепла.

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