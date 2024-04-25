В Италии запретили курить на расстоянии менее пяти метров от других людей
Вчера, 22:48
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Вчера, 22:48Вчера, 22:48
140Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
Власти итальянского Турина ввели "дистанцию вежливости для курильщиков". Об этом сообщается на сайте Совета коммуны города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Теперь дымить нельзя в присутствии детей и беременных женщин, а также в любом открытом месте на расстоянии менее пяти метров от других людей без их согласия.
Запрет распространяется на обычные сигареты, сигары, трубки, системы нагревания табака и электронные сигареты.
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