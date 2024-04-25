В Италии запретили курить на расстоянии менее пяти метров от других людей

Власти итальянского Турина ввели "дистанцию вежливости для курильщиков". Об этом сообщается на сайте Совета коммуны города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Теперь дымить нельзя в присутствии детей и беременных женщин, а также в любом открытом месте на расстоянии менее пяти метров от других людей без их согласия.

Запрет распространяется на обычные сигареты, сигары, трубки, системы нагревания табака и электронные сигареты.