  • 26 Апреля, 00:04
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В Италии запретили курить на расстоянии менее пяти метров от других людей

Вчера, 22:48
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baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов Вчера, 22:48
Вчера, 22:48
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Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов

Власти итальянского Турина ввели "дистанцию вежливости для курильщиков". Об этом сообщается на сайте Совета коммуны города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Теперь дымить нельзя в присутствии детей и беременных женщин, а также в любом открытом месте на расстоянии менее пяти метров от других людей без их согласия.

Запрет распространяется на обычные сигареты, сигары, трубки, системы нагревания табака и электронные сигареты.

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