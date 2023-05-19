В Астане возобновят выпуск транспортных карт для льготников

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С 20 мая в Астане будет возобновлён выпуск и перевыпуск именных (льготных и школьных) транспортных карт. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"В Центральной кассе приём документов на первичный выпуск и перевыпуск транспортных карт для льготных и школьных категорий граждан будет осуществляться в обычном режиме. Пользователям, которые ранее подавали документы на выпуск транспортных карт, сотрудниками ТОО "City Transportation Systems" будет производиться обзвон", - сообщили в компании.

Пользователи, которые при подаче заявки указали в анкете необходимость доставки карты, тоже могут обратиться в Центральную кассу.

"Из-за большого количества заявок, могут быть задержки при доставке транспортных карт", - уточнили в CTS.

Заявки, оформленные на сайте Transcard.kz, будут обработаны в порядке очерёдности. Информация о готовности транспортной карты будет направлена на указанный при оформлении заявки электронный адрес.

Талон, который выдавали пассажиру на временный период, необходимо возвратить при получении транспортной карты.