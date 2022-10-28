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  • В Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ
t.me/KZgovernment Сегодня, 09:29
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Фото: t.me/KZgovernment

В Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ

В пятницу, 28 октября, в Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства. 

Сообщается, что в нём примут участием премьер-министры Казахстана Алихан Смаилов, Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель Правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов. 

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#СНГ #заседание #Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:29
115
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