В Астане разрешили пассажирам входить в автобусы в любую из дверей

Правила перевозок пассажиров и багажа изменили в Астане. Теперь посадка и высадка в общественном транспорте столицы осуществляется через все двери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании CTS.

"С 1 февраля пассажирам заходить и выходить в общественный транспорт можно без выбора конкретной двери. Правила перевозок пассажиров и багажа в столице, утвержденные постановлением Правительства РК от 8 ноября 2007 года, утратили силу. Согласно новым правилам, требования по посадке через переднюю дверь не регламентированы – вход и выход пассажиров осуществляется через все двери", - сообщили в компании.

В данное время ведутся работы по демонтажу аудиооповещений и видеороликов на маршрутах.