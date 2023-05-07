Фото: Instagram / jenis_qasymbek

В Астане проведут ревизию парков и общественных пространств. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведём ревизию парков и общественных пространств города. Так как где-то имеются факты поломок, высыхания деревьев, не везде в должной мере работает система полива и другое", — написал аким.

Он вместе с сотрудниками акимата обошёл ряд парков и общественных пространств, в том числе парк в жилом массиве "Коктал", центральный парк, прилегающую территорию музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Он отметил, что в рамках озеленения города "не все подрядчики подходят к работе добросовестно". Например, возле музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева строят общественное пространство, но есть нарекания по посадке деревьев. Аким поставил задачу в кратчайшие сроки устранить недочёты..

"Будем поддерживать состояние не только имеющихся парков и общественных пространств, но и построим новые дворовые и общественные пространства (скверы, бульвары). Так как важно создавать в городе больше мест, где горожане и гости столицы смогут проводить досуг под открытым небом", — сказал Касымбек.