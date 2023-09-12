  • 12 Сентября, 12:52
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В Астане хотят модернизировать три рынка

Сегодня, 11:43
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: Baigenews.kz

Три рынка хотят модернизировать в Астане к 2025 году. Об этом сообщил Службе коммуникации Астаны руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Нургали Егембердиев отметил, что в городе проводится работа модернизации рынков согласно утвержденного плана.

"В Астане до 2025 года планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения три рынка. Мы эти работы начали - в 2023 году будем заниматься подготовкой документов, совместно с владельцами рынков, в 2024-2025 годы – строительство и до 2025 года сдача в эксплуатацию новых рынков, отвечающих современным требованиям. То есть до 2025 года у нас план модернизировать эти три рынка", - сообщил спикер.

Позже он рассказал, о каких рынках идет речь.

"Мы координируем работу по исполнению дорожной карты по модернизации рынков до 2025 года. Общая сумма проекта по городу Астане составила 29,4 млрд. Модернизации подлежат 3 рынка: рынок Шанхай, рынок Алтай, рынок Ұлжан. Срок завершения модернизации - конец 2025 года", - резюмировал Нургали Егембердиев.

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