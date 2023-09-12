В Астане хотят модернизировать три рынка

Три рынка хотят модернизировать в Астане к 2025 году. Об этом сообщил Службе коммуникации Астаны руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Нургали Егембердиев отметил, что в городе проводится работа модернизации рынков согласно утвержденного плана.

"В Астане до 2025 года планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения три рынка. Мы эти работы начали - в 2023 году будем заниматься подготовкой документов, совместно с владельцами рынков, в 2024-2025 годы – строительство и до 2025 года сдача в эксплуатацию новых рынков, отвечающих современным требованиям. То есть до 2025 года у нас план модернизировать эти три рынка", - сообщил спикер.

Позже он рассказал, о каких рынках идет речь.