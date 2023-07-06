В Алматы на двое суток ограничат движение по проспекту Абая

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Из-за укладки асфальта в Алматы полностью ограничили движение по проспекту Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, ограничение начнёт действовать с 23:00 7 июля до 6:00 9 июля в дневное и ночное время.

Отмечается, что объезд будет обеспечен по улицам Есенжанова, Сатпаева, Тлендиева, Брусиловского, Тургут Озала.

"Ограничение движения связано с применением на данном участке полимерасфальтобетона. Он укладывается при температуре 150-160 градусах Цельсия. Для достижения требуемой прочности смесь должна остыть до 40 градусов. В противном случае каркас смеси будет нарушен от воздействия нагрузок от транспортных средств, что приведет в дальнейшем к образованию трещин и сдвигов в виде колеи. Работы по укладке покрытия ведутся в ночное время, однако во избежание ухудшения качества проводимых работ рекомендуется выдержать в среднем 36 часов для остывания поверхности и набора соответствующей твердости и прочности. Данный период, как правило, совпадает с дневным временем, чем и объясняется перекрытие движения", — пояснили в акимате.

В ведомстве отметили, чтот предыдущий средний ремонт на этом участке проводили в 2012 году. В связи с истечением межремонтного срока проведено обследование с представителями проектной организации. Установлены дефекты в виде ям, провалов, просадок полотна, составлено техническое заключение о текущем состоянии данной дороги. Поэтому участок был внесен в план работ на 2023 год.

Ранее были завершены ремонтные работы на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева. Ремонтные бригады будут работать по двум направлениям на сближение.

В акимате извинились перед алматинцами за временные неудобства.