В Алматы автобус без водителя врезался в колонну машин
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В соцсетях появилось видео, на котором пассажирский автобус движется назад и сталкивается со стоящими позади автомобилями. ДТП произошло в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Видео опубликовал интернет-паблик kris_p_almata. Автобус двигался к перекрестку и затем остановился, столкнувшись со стоящими позади машинами.
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МИА "Казинформ" приводит подробности ДТП, которые рассказали в пресс-службе полиции города.
"6 сентября в 12:50 автобус 79-го маршрута, находясь на обочине дороги неподалеку от пересечения проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра, самопроизвольно, водитель находился вне транспортного средства, начал движение в западном направлении и допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомашины марки "KIA", — отмечается в комментарии ДП Алматы.
Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района.
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