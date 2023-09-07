В Алматы автобус без водителя врезался в колонну машин

В соцсетях появилось видео, на котором пассажирский автобус движется назад и сталкивается со стоящими позади автомобилями. ДТП произошло в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовал интернет-паблик kris_p_almata. Автобус двигался к перекрестку и затем остановился, столкнувшись со стоящими позади машинами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Специально для КрисПи | Основа (@kris.p.original)

МИА "Казинформ" приводит подробности ДТП, которые рассказали в пресс-службе полиции города.

"6 сентября в 12:50 автобус 79-го маршрута, находясь на обочине дороги неподалеку от пересечения проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра, самопроизвольно, водитель находился вне транспортного средства, начал движение в западном направлении и допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомашины марки "KIA", — отмечается в комментарии ДП Алматы.

Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района.