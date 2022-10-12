В Алматинской области разграблены могилы

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Тем временем жители села Узынагаш Алматинской области бьют тревогу из-за участившихся случаев вандализма на местном кладбище. Неизвестные успели разграбить 15 могил. Теперь выломанные чугунные оградки пытаются восстановить шокированные родственники усопших. Они требуют поймать и наказать виновных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Многие сельчане после увиденного пребывают в шоке. Люди недоумевают, кто посмел осквернить память усопших ради наживы.

По всему кладбищу от некогда красивых чугунных оградок остались только столбы, да разрушенный фундамент.

Зухра Карабаева вместе с дочерью приехала на место захоронения своей мамы. Увиденным женщина была ошарашена. Оградку выломали и увезли, а фундамент повредили. Она уже обратилась с заявлением в полицию. Однако злоумышленников пока не нашли.

"38 лет этой оградке у бабушки с дедушкой. Такое впервые. Это просто страшно! Не знаю, что за время и почему люди такие жестокие. Почему люди не бояться ни бога, ни черта?! Заниматься этим вандализмом - это просто страшная картина. Как можно вообще с кладбища что-то уносить?!" - сказала Зухра Карабаева.

Всего было разграблено 15 могил. При этом оградки из легкого металла остались нетронутыми. Спилены и украдены только чугунные.

Оставленные здесь перчатки, а также ровный срез столба явно говорят о том, что злоумышленники были во всеоружии. Оно и понятно, ведь каждый такой столб весит не меньше пяти килограммов. Во время очередного осмотра места происшествия, неподалеку от разграбленных могил нашлась и улика.

Вещдок уже приобщили к материалам уголовного дела. В полиции заверили, что для привлечения виновных к ответственности будут приложены все усилия.