В Актюбинской области разработали концепцию празднования Наурыз мейрамы

В рамках встречи Великого Дня Улуса в регионе будет организовано 970 мероприятий, в них примут участие около 500 тысяч человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон ".

"Концепция Наурыз мейрамы в нашем регионе основана на духовных ценностях, направлена на раскрытие национальной идентичности, казахских традиций. Мероприятия пройдут 1, 8, 14-22 марта", – сказала руководитель управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисовой,

Так, 1 марта в области прошли различные благотворительные акции и челленджи. 8 марта женщин поздравят с праздником, пройдут тематические концерты.

14 марта будет организован "Көрісу керуені", на открытых площадках будут установлены юрты, выставлены на продажу горячие баурсаки, айран, кумыс, шубат.

Спикер продолжила, что с 14 по 22 марта каждый день получит свое название: "Шаңырақ күні", "Шежіре күні", "Ұлттық спорт күні", "Бұлақтың көзін ашу", "Шаттық күні", "Ынтымақ күні", "Тарту күні".

"22 марта пройдет торжество у стелы "Қазақ халқына мың алғыс". Театрализованная концертная программа, ярмарка мастеров и ремесленников, соревнования по национальным видам спорта, продажа сельхозпродукции в рамках "Ауыл аманаты" – все будет посвящено Наурыз мейрамы", – отметила Юнусова.

В Центральном парке поставят пять юрт. На 21 площади города также будут установлены юрты, организованы концерты.