В Актюбинской области прошел республиканский этнофестиваль "Тары Fest"

Этнофестиваль организован в рамках исторической Кокжарской ярмарки — одной из десяти крупнейших торговых ярмарок на Великом Шёлковом пути, а также "Международного года проса", объявленного в этом году на 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров отметил символичность проведения этнофестиваля в Уилском районе.





"Уил знаменит своим белым просом. Именно здесь родился и вырос Шыганак Берсиев, установивший мировой рекорд по выращиванию проса. Сегодня имя нашего земляка стало синонимом таких качеств, как трудолюбие и преданность делу. Ценность проса изучена мировыми исследователями, определены не только его питательные, но и лечебные свойства. Данный фестиваль — это не просто праздник, это значимое событие для каждого, кто ценит национальные традиции, наследие предков. Это продолжение преемственности поеолений", — сказал глава региона.

В рамках фестиваля около 300 представителей различных профессий приняли участие в конкурсе по приготовлению тары, кондитерских изделий с использованием переработанного проса и других. Участники из 11 районов области, Каратобинского района Западно-Казахстанской области, Кызылкогинского района Атырауской области смогли удивить зрителей своим мастерством.

Решением жюри первое место конкурса присуждено Уилскому району, второе место — Алгинскому и Мугалжарскому районам, третьего места удостоены Каратобинский район ЗКО, Каргалинский и Кобдинский районы. Поощрительный приз в размере 200 тысяч тенге присужден восьми районам.

Также в рамках этнофестиваля прошла республиканская позновательная конференция "Қазақ даласындағы Көкжар: "Әлем. Тарих. Тары", вниманию публики представлен спектакль "Шыганак", автором которого является почетный гражданин Уилского района, отличник культуры Нурлыбек Калауов. Кроме того, гостям фестиваля были представлены показ "Этно-fashion", выставка мастеров народных ремесел, состязания по национальным играм.

Цель фестиваля — повышение статуса и популяризация проса, а также труда известно казахского просовода Шыганака Берсиева, возрождение культуры ярмарки "Кокжар".