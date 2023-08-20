  • 20 Августа, 01:59
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В Актюбинской области двое детей отравились ядовитой травой

Сегодня, 01:36
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mgorod.kz Сегодня, 01:36
Сегодня, 01:36
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Фото: mgorod.kz

Врачи предполагают, что дети могли отравится белладонной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Руководитель управления здравоохранения сообщил, что детей 5 и 3 лет из села Отек Кобдинского района в тяжелом состоянии привезли в райбольницу ближе к ночи 18 августа. Врачи отметили у них "отравление неясной этиологии".

"Дети играли в черте поселка во время садака, домой пришли около 18 часов. Когда им стало хуже, родные обратились за помощью, детей доставили в районную больницу, в четыре утра. Затем переправили в центр охраны материнства и детства в Актобе. Общее состояние детей было тяжелым, сознание бредовым, температура тела 38 градусов. Со слов родственников, дети были сонливыми, вялыми, это состояние переходило в возбуждение", – рассказал Рустем Исаев.

По словам руководителя УЗ, врачи предполагают, что дети могли отравится белладонной. Состояние детей остается тяжелым.

 

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