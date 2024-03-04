В Актау ребенок лишился части пальца в торговом центре
Сегодня, 01:33
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Сегодня, 01:33Сегодня, 01:33
57Фото: Из открытых источников
Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на газету Lada.
Инцидент произошел 1 марта на эскалаторе в одном из городских торговых центров.
"В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.