Утверждены тарифы на въезд в национальные парки

С 1 января вводятся новые тарифы за въезд автотранспорта на территорию государственных национальных природных парков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В декабре 2022 года был принят закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и Закон "О введении в действие Налогового кодекса". В рамках данного закона внесены дополнения в статью 591 Налогового кодекса по вопросу взимания платы за въезд

Ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения определяются из расчета: с пешехода – 0,1 МРП; мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП; легковые автомобили – 0,3 МРП; микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП; автобусы до 32 мест – 2 МРП; автобусы свыше 32 мест – 3 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в котором возникнет необходимость использования особо охраняемых природных территорий, за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории.

Поправки вводятся в действие с 1 января 2024 года.

В 2024 году МРП составит 3692 тенге.