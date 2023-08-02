Устроивших потасовку супругов сняли с рейса Уральск - Алматы
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
39
39Фото: polisia.kz
Супружескую пару сняли с авиарейса Уральск - Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Мой город.
Инцидент произошёл 1 августа около 22:00. По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, к стражам порядка в аэропорту Уральска обратились представители авиакомпании.
"На борту рейса Уральск - Алматы супружеская пара поругалась с другим пассажиром. Причиной конфликта стали места в лайнере. По акту командира воздушного судна правонарушителей сняли с рейса", - сказано в сообщении.
Им грозит штраф до трёх тысяч МРП - более 10 миллионов тенге тенге.
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