Устроивших потасовку супругов сняли с рейса Уральск - Алматы

Супружескую пару сняли с авиарейса Уральск - Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Мой город.

Инцидент произошёл 1 августа около 22:00. По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, к стражам порядка в аэропорту Уральска обратились представители авиакомпании.

"На борту рейса Уральск - Алматы супружеская пара поругалась с другим пассажиром. Причиной конфликта стали места в лайнере. По акту командира воздушного судна правонарушителей сняли с рейса", - сказано в сообщении.

Им грозит штраф до трёх тысяч МРП - более 10 миллионов тенге тенге.