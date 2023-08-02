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Устроивших потасовку супругов сняли с рейса Уральск - Алматы

Сегодня, 18:56
39
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polisia.kz Сегодня, 18:56
39
Сегодня, 18:56
39
Фото: polisia.kz

Супружескую пару сняли с авиарейса Уральск - Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Мой город.

Инцидент произошёл 1 августа около 22:00. По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, к стражам порядка в аэропорту Уральска обратились представители авиакомпании.

"На борту рейса Уральск - Алматы супружеская пара поругалась с другим пассажиром. Причиной конфликта стали места в лайнере. По акту командира воздушного судна правонарушителей сняли с рейса", - сказано в сообщении.

Им грозит штраф до трёх тысяч МРП - более 10 миллионов тенге тенге.

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