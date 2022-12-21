Уставный капитал для коллекторских агентств повысили в Казахстане

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Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 12 декабря 2022 г. принято постановление правления агентства № 115 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам микрофинансовой и коллекторской деятельности", передаёт BaigeNews.kz.

Принятие постановления направлено на защиту прав заёмщиков и снижение рисков в сегменте беззалогового потребительского микрокредитования посредством ограничения роста объема выданных потребительских микрокредитов и долговой нагрузки заемщиков.

Постановлением предусматриваются следующие основные изменения и дополнение: ужесточение требований по соблюдению коэффициента достаточности собственного капитала k1 посредством увеличения в 2,5 раза минимального размера собственного по беззалоговым потребительским микрокредитам до 45 дней до 50 МРП; введение максимального лимита по доле микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней равного 20% от объема всех микрокредитов, включая микрокредиты на балансе и внебалансе микрофинансовой организации. Превышение лимита приравнено к нарушению пруденциального норматива достаточности собственного капитала k1; распространение требований по расчету коэффициента долговой нагрузки заёмщика на все микрокредиты, в том числе менее одной минимальной заработанной платы, а также исключение возможности использования микрофинансовой организации собственной методики расчета долговой нагрузки заемщика; снижение предельного размера вознаграждения по краткосрочным микрокредитам до 45 дней до 50 МРП с 25% до 20% (с начала 2022 года снижение с 30% до 20%) с введением предельного размера ежедневной ставки на уровне менее 1% в день. В случае пролонгации микрокредита на срок свыше 45 дней предельный размер ежедневной ставки снижается до менее 0,35% в день.

Как мера ужесточения регулирования коллекторской деятельности постановлением повышается минимальный размер уставного капитала для коллекторских агентств, осуществляющих выкуп кредитов/микрокредитов в два раза с 50 млн тенге до 100 млн тенге. Коллекторские агентства, прошедшие учетную регистрацию до введения в действие постановления и приобретающие права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, обязаны привести минимальный размер уставного капитала в соответствие с постановлением к 1 января 2024 года.

Ожидается, что указанные поправки позволят обеспечить проведение микрофинансовыми организациями качественной оценки кредитоспособности заёмщиков, снизить размер переплаты по микрокредитам и уменьшить уровень потребительских микрокредитов на просрочке. Кроме того, введение повышенных требований по капиталу приведут к уходу с рынка коллекторских услуг бездействующих субъектов.

Постановление зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2022 года. С полным текстом постановления можно будет ознакомиться на интернет-портале Агентства.

Постановление находится на стадии опубликования в информационно-правовой системе "Әділет" и будет введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев с пятьдесят девятого по восемьдесят шестой пункта 1, пункта 2 Перечня, утвержденного указанным постановлением, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года, абзаца четвертого пункта 6 перечня, который вводится в действие с 1 июля 2023 года.