Ущерб Алматы от лжетерроризма составил более 6 млрд тенге

Только в Алматы лжетерроризм нанес государству ущерб на более 6,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"За последние три года зарегистрировано порядка 400 преступлений по статье 273 УК (ложное сообщение об акте терроризма). Ущерб, причиненный обществу и государству, составил более 6,3 млрд тенге", – сообщил прокурор города Серик Карипбеков.

С учетом этого принято решение применять технологичные методы фильтрации входящих звонков в государственные учреждения. Антифрод-система оператора в режиме реального времени обнаружила, что сигналы идут из разных стран мира, и не позволила поступить вызовам на телефоны школ.