Уникальную операцию на сердце провели в Кокшетау

Первая операция по установке трёхкамерного устройства CR-TD на сердце прошла в Акмолинской области на базе областной многопрофильной больницы, передаёт BaigeNews.kz. Мастер-класс для акмолинских медиков провел старший ординатор отделения рентгенэндоваскулярной хирургии ННМЦ Ерлан Орманбеков.

Первую позицию в списке десяти ведущих причин смертности, по данным ВОЗ, по-прежнему занимают сердечно-сосудистые заболевания. Лидирующими они остаются и в Акмолинской области. С 2012 года медики многопрофильной областной больницы устанавливают двукамерные и однокамерные кардиостимуляторы. Операция по установке трехкамерного электрокардиостимулятора CR-TD прошла в Кокшетау впервые.

СR-TD – это устройство для синхронизации работы сердца. Применяется у больных с сердечной недостаточностью. У нас возрастает количество больных с хронической сердечной недостаточностью, которая проявляется отеками на нижних конечностях, увеличением живота в объеме, отдышкой в покое. Пациент может спать только сидя на койке, физическая нагрузка резко ограничивается.

"Таким пациентам можно устанавливать трехкамерные кардиостимуляторы, они позволяют достигать 100-процентной стимуляция сердца и качество жизни у пациента заметно улучшается. Все это сопровождается лечением сердечной недостаточности лекарственными препаратами", - поделился заведующий кардиологическим отделением №2 Юрий Гетманский.

По словам врачей, аппарат позволяет также профилактировать внезапную смерть. Если у пациента с сердечной недостаточностью внезапно возникнет жизнеугрожающая аритмия и ему потребуется дефибриллятор, то обычно оказание помощи занимает время. Однако установленный кардиостимулятор может дефибриллировать пациента сам. Мониторинг аритмии происходит ежечасно, и при ее возникновении прибор может нанести разряд электрическим током 40 Дж и восстановить ритм, тем самым пациент будет спасен.

"Пока делаем эти операции экстренно, ввиду того, что только начинаем их проводить В перспективе будем устанавливать эти кардиостимуляторы планово. Аппарат дорогостоящий, вся операция стоит около 7 млн тенге и продолжительность лечения этих пациентов занимает около 10 дней. Подобную операцию в рамках ОСМС застрахованный пациент имеет возможность получить бесплатно", — добавил Ю. Гетманский.

Первым пациентом, которому был установлен аппарат в Акмолинской области, стал 42-летний мужчина с впервые выявленным диагнозом "Дилатационная кардиомиопатия".

Продолжительность жизни при таком заболевании, по словам медиков, составляет с момента выявления и до момента смерти в среднем пять лет.

Установленный прибор даст шанс этому пациенту жить обычной полноценной жизнью без признаков сердечной недостаточности и дожить до трансплантации сердца. Срок службы аппарата – 7-9 лет, после чего необходима замена самого аппарата.

По словам Е.Орманбекова, в Астане такие операции проводятся каждый день, в Кокшетау это была первая подобная операция.