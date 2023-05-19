Уникальная технология будет предотвращать ДТП с животными в Казахстане

Фото: ibro.by

Дорожники апробируют новую технологию, предотвращающую ДТП с животными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

На 102 километре автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск-Семей начата апробация автономного светосигнального комплекса "Қорғау", предназначенного для предотвращения ДТП с участием животных.

Специалистами опытно-экспериментальный участок республиканской трассы выбран неспроста. Так, с обеих сторон дороги расположены животноводческие хозяйства.

Апробируемый комплекс состоит из нескольких устройств (постов), в основу которых заложена система интеллектуальной коммуникации. Главное преимущество данной технологии заключается в том, что водители транспортных средств получают световые оповестительные сигналы при внезапном появлении скота на дороге, как в дневное, так и в ночное время суток.

Апробируемый комплекс разработан казахстанской компанией "Nur-Saylet".

При условии успешной апробации планируется применить данную технологию и на других участках республиканских трасс.