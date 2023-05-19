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Уникальная технология будет предотвращать ДТП с животными в Казахстане
Дорожники апробируют новую технологию, предотвращающую ДТП с животными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".
На 102 километре автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск-Семей начата апробация автономного светосигнального комплекса "Қорғау", предназначенного для предотвращения ДТП с участием животных.
Специалистами опытно-экспериментальный участок республиканской трассы выбран неспроста. Так, с обеих сторон дороги расположены животноводческие хозяйства.
Апробируемый комплекс состоит из нескольких устройств (постов), в основу которых заложена система интеллектуальной коммуникации. Главное преимущество данной технологии заключается в том, что водители транспортных средств получают световые оповестительные сигналы при внезапном появлении скота на дороге, как в дневное, так и в ночное время суток.
Апробируемый комплекс разработан казахстанской компанией "Nur-Saylet".
При условии успешной апробации планируется применить данную технологию и на других участках республиканских трасс.
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