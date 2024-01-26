Ухудшение качества воздуха ожидается в трёх городах Казахстана
Сегодня, 08:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:12Сегодня, 08:12
95Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 26 января 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Усть-Каменогорске и Риддере.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
Самое читаемое
- Самолёт с пленными на борту рухнул под Белгородом
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько сельчан
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"