  • 29 Января, 08:40
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Ухудшение качества воздуха ожидается в семи городах Казахстана

Сегодня, 08:04
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:04
Сегодня, 08:04
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 29 января 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Актобе, Караганде, Петропавловске,Темиртау, Усть-Каменогорске и Риддере.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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