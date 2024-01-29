Ухудшение качества воздуха ожидается в семи городах Казахстана
Сегодня, 08:04
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Сегодня, 08:04Сегодня, 08:04
112Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 29 января 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Актобе, Караганде, Петропавловске,Темиртау, Усть-Каменогорске и Риддере.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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