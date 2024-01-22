Ухудшение качества воздуха ожидается в 10 городах Казахстана

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 22 января 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Алматы, Кокшетау, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Шымкенте, Караганде и Темиртау.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.