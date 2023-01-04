Удар стихии: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

Почти на всей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают снег и порывистый ветер, на большей части страны ожидается гололёд, метель, на западе, юге, юго-востоке будет туман. В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники МЧС рекомендуют автолюбителям сегодня не выезжать на трассы, передаёт BaigeNews.kz.

"На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на востоке Костанайской, на западе, юге Павлодарской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, днём Карагандинской областей, в районе Алакольских озер в области Жетысу ожидается усиление юго-западного ветра до 30 м/с и более", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Западно-Казахстанская область: на севере, востоке области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с.

Туркестанская область: на севере, в горных районах области ожидается метель. На юге, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный днём на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Кызылординская область: на севере, в центре Кызылординской области ожидается гололёд. Ветер юго-западный, южный утром и днём на севере, в центре области 15-20 м/с.

Алматинская область: на юге Алматинской области, в горных районах сильный снег. На севере, юге области, в горных районах туман, гололёд. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с.

Алматы: Сильный снег. Временами туман, гололёд.

Восточно-Казахстанская область: ожидаются осадки (преимущественно снег), днём на севере, востоке области сильный снег. На большей части области ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Абайская область: ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Актюбинская область: на севере области ожидается сильный снег. На западе, юге области ожидается гололёд, на севере, востоке, в центре области – метель. Ветер юго-западный порывы 15-20, днём в центре, на востоке области 23 м/с.

Жетысуская область: в горных районах области ожидается сильный снег.

Акмолинская область: на большей части Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный ночью на большей части области 15-20 м/с, на юге, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, днём на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

Мангыстауская область: на западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днём в центре области порывы 15-20 м/с.

Карагандинская область: на большей части Карагандинской области ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

Город Астана: ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью временами 15-20 м/с, днём порывы 15-20 м/с.

Атырауская область: на севере и востоке области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный, западный на севере, юге и востоке области 15-20 м/с.

Улытауская область: на большей части Улытауской области ожидается метель. На юге, в центре области ожидается гололёд. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

Северо-Казахстанская область: ожидается снег, метель метель. Ночью на большей части области ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днём на востоке области порывы 15-20 м/с.

Павлодарская область: ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Жамбылская область: на западе, в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах туман, гололёд. На юго-западе, севере, в горных районах области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Жетысуская область: на севере, востоке, в горных районах области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, в районе Алакольских озёр ветер юго-восточный, временами 30 м/с и более.