У отца шестерых детей полицейские нашли мешок с марихуаной в Актюбинской области
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Актюбинские полицейские со служебной собакой нашли крупную партию наркотиков на чердаке частного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации Департамента полиции Актюбинской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности и Департамента комитета национальной безопасности области вместе со служебной собакой задержали 45-летнего мужчину. Он находился в наркотическом опьянении, вызванном употреблением каннабиоидов.
Полицейские вместе сотрудниками КНБ провели несканкционированный обыск по месту жительства задержанного и на чердаке нашли крупный мешок. В нём находилось растительные вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза доказала, что это – марихуана. Вес содержимого пакета составил 23,5 килограмма.
По данному факту в отношении задержанного начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый сейчас в изоляторе временного содержания.
Также полицейские особо отметили, что у задержанного - шестеро несовершеннолетних детей.
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