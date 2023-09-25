У отца шестерых детей полицейские нашли мешок с марихуаной в Актюбинской области

Актюбинские полицейские со служебной собакой нашли крупную партию наркотиков на чердаке частного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Департамента полиции Актюбинской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности и Департамента комитета национальной безопасности области вместе со служебной собакой задержали 45-летнего мужчину. Он находился в наркотическом опьянении, вызванном употреблением каннабиоидов.

Полицейские вместе сотрудниками КНБ провели несканкционированный обыск по месту жительства задержанного и на чердаке нашли крупный мешок. В нём находилось растительные вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза доказала, что это – марихуана. Вес содержимого пакета составил 23,5 килограмма.

По данному факту в отношении задержанного начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый сейчас в изоляторе временного содержания.

Также полицейские особо отметили, что у задержанного - шестеро несовершеннолетних детей.