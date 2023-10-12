У каких стран Казахстан покупает вооружение
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Вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков в кулуарах Сената рассказал, у каких стран Казахстан покупает вооружение и по какому принципу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"У нас на сегодня 1% от ВВП (идёт на вооружение - ред.), к сожалению. Нет, меньше. Сопоставьте с учётом того, какие сейчас цены на мировых рынках", - заявил вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков.
Между тем, нельзя сказать, что в Казахстане не самое современное вооружение.
"На сегодня это не совсем правильно, что мы покупаем только российское оружие. У нас все закупки диверсифицированы. В этом направлении мы плотно работаем с Министерством промышленности и строительства. Гособоронный закон порядка 50% местного содержания. Чуть меньше 50% - иностранные заказы, в основном та продукция, которая у нас не выпускается, высокотехнологичная в том числе. Из этого общего количества имеется определённый объём, который Казахстан закупает у России. На сегодня инфраструктура и вооружение, которое мы имеем, - советского производства, и мы вынуждены его тоже поддерживать", - сообщил Бакытбек Сыдыков.
По его словам, Минобороны совместно с Минпромом в рамках диверсификации проводит тесное военно-техническое сотрудничество со многими странами, в том числе Турцией, Китаем, Сербией, Чехией.
Он также рассказал, следит ли Казахстан за возможностью приобретения вооружения, которое используют Россия и Украина.
"Минобороны на постоянной основе данный конфликт (России и Украины) прослеживается. В том числе и применение современных средств вооружения с участием даже западных образцов. Но на сегодня они нами не рассматриваются, в связи с тем, что они очень дорогие. Нами проводится постоянный мониторинг по принципу "цена-качество" и на основе этого выбираются соответствующие образцы, которые не уступают", - подчеркнул вице-министр обороны.
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