Вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков в кулуарах Сената рассказал, у каких стран Казахстан покупает вооружение и по какому принципу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас на сегодня 1% от ВВП (идёт на вооружение - ред.), к сожалению. Нет, меньше. Сопоставьте с учётом того, какие сейчас цены на мировых рынках", - заявил вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков.

Между тем, нельзя сказать, что в Казахстане не самое современное вооружение.

"На сегодня это не совсем правильно, что мы покупаем только российское оружие. У нас все закупки диверсифицированы. В этом направлении мы плотно работаем с Министерством промышленности и строительства. Гособоронный закон порядка 50% местного содержания. Чуть меньше 50% - иностранные заказы, в основном та продукция, которая у нас не выпускается, высокотехнологичная в том числе. Из этого общего количества имеется определённый объём, который Казахстан закупает у России. На сегодня инфраструктура и вооружение, которое мы имеем, - советского производства, и мы вынуждены его тоже поддерживать", - сообщил Бакытбек Сыдыков.

По его словам, Минобороны совместно с Минпромом в рамках диверсификации проводит тесное военно-техническое сотрудничество со многими странами, в том числе Турцией, Китаем, Сербией, Чехией.

Он также рассказал, следит ли Казахстан за возможностью приобретения вооружения, которое используют Россия и Украина.