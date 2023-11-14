Тёплые дни обещают синоптики казахстанцам
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
191Фото: Baigenews.kz
В ближайшие три дня тёплая погода ещё сохранится на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
По информации синоптиков, аномально теплое начало ноября существенно отодвинуло начало зимы и по прогнозам на ближайшие дни теплые дни еще сохранятся.
"С начало западные, а затем и остальные регионы Казахстана окажутся под влиянием двух циклонов, южного и атлантического. Они сделают погоду облачной и дождливой, а температурный фон ожидается довольно однообразным, но умеренно тёплым", - говорится в сообщении.
Исключением будут только южные регионы страны, где прогнозируется малооблачная погода и повышение дневных температур до 17-22 градусов со знаком плюс.
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