Тёплые дни обещают синоптики казахстанцам

В ближайшие три дня тёплая погода ещё сохранится на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По информации синоптиков, аномально теплое начало ноября существенно отодвинуло начало зимы и по прогнозам на ближайшие дни теплые дни еще сохранятся.

"С начало западные, а затем и остальные регионы Казахстана окажутся под влиянием двух циклонов, южного и атлантического. Они сделают погоду облачной и дождливой, а температурный фон ожидается довольно однообразным, но умеренно тёплым", - говорится в сообщении.

Исключением будут только южные регионы страны, где прогнозируется малооблачная погода и повышение дневных температур до 17-22 градусов со знаком плюс.