Тёплую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
193Фото: baigenews.kz
На юге Казахстана столбики термометров прогреются до плюс 22 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как отмечают синоптики, в ближайшие дни по-прежнему прогнозируются теплые дни.
"Сначала два циклона затронут западные регионы Казахстана, а затем южные и атлантические регионы. Погоду сделают пасмурной и дождливой, температурный фон ожидается равномерный, но тёплый. Только в южных регионах страны ожидается менее пасмурная погода, а дневные температуры повысятся до 17-22 градусов", - сообщили в Казгидромете.
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