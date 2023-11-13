Тёплую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

На юге Казахстана столбики термометров прогреются до плюс 22 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни по-прежнему прогнозируются теплые дни.

"Сначала два циклона затронут западные регионы Казахстана, а затем южные и атлантические регионы. Погоду сделают пасмурной и дождливой, температурный фон ожидается равномерный, но тёплый. Только в южных регионах страны ожидается менее пасмурная погода, а дневные температуры повысятся до 17-22 градусов", - сообщили в Казгидромете.