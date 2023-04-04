Туристический кешбэк внедрят для казахстанцев

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В Казахстане планируют ввести туристский кэшбек для граждан, путешествующих внутри страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта страны.

"Внутренний туризм для нас не менее важен, чем привлечение иностранных гостей. Например, уже больше года действует программа Kids Go Free, благодаря которой детям предоставляют бесплатные авиаперелёты по Казахстану. Также планируется введение туристского кэшбека для граждан, путешествующих внутри страны. Мы будем продолжать работу по уже существующии дестинациям и повышению интереса к внутреннему туризму", - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Напомним, рекорд по числу внутренних туристов обновлён в Казахстане, показатели достигли отметки в 8,6 миллиона человек по итогам 2022 года, что выше показателей 2021 года на 1,7 миллиона.

"Важно и то, что в стране на несколько сотен увеличилось количество объектов для отдыха. Так, в 2022 году появились 284 новых места размещения, а их общее число по стране достигло четырёх тысяч. А единовременная вместимость увеличилась на 10 тысяч единиц и составила более 203 тысяч койко-мест", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в стране запустили сразу несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма. Среди них - частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования. Это стало возможным благодаря семи законодательным нормам, инициированным министерством культуры и спорта.