Центры поддержки семьи появятся в каждом районе Казахстана - детский омбудсмен

В 152 районах республики ещё нет центров поддержки семьи. Их создание предусмотрено в новом законе по защите прав женщин и безопасности детей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка Республики Казахстан Динара Закиева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“В настоящий момент существует 78 центров защиты семьи. Там оказывается психологическая, социальная, правовая помощь. Задача центров – вывод семьи из трудной жизненной ситуации и обеспечение её всем спектром программ помощи семье”, - сказала Динара Закиева.

Для того, чтобы на системной основе открыть эти центры во всей стране, а также ввести единый стандарт работы с семьёй в новый закон по защите прав женщин и безопасности детей введены соответствующие изменения и поправки. Создание инфраструктуры помощи семьям должно выступить профилактикой преступлений против несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере.

Ещё одна поправка в новый закон связана с определением уполномоченного органа в сфере медико-социального учёта. В 2019 году данная поправка была принята, однако не был определён уполномоченный орган. Норма оставалась не рабочей. В данном законопроекте проблема должна решиться.

Также законопроект предусматривает ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей, поправки по профилактике буллинга, насилия, ужесточение наказания по преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью детей.

“На региональном уровне мы закрепляем функцию по координации своевременного выявления и помощи семьям в трудной жизненной ситуации управлениям социальной защиты и координации занятости населения. Поскольку в данный момент в акиматах ни за одним управлением данная функция не закреплена. Это было принципиально важно”, - сказала детский омбудсмен.

В настоящее время законопроект по защите прав женщин и безопасности детей находится на заключении правительства и уже прошёл межведомственную комиссию.