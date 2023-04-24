Трёх казахстанок эвакуировали из Судана - МИД

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Из Судана эвакуировали трёх гражданок Казахстана. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передаёт BaigeNews.kz.

"По нашим данным, там находились три наши гражданки. Уже они покинули Судан. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Эфиопии. Ещё одна гражданка работала в японской компании, силами японских эвакуаторов она была вывезена оттуда", - сказал Смадияров.

Напомним, в Судане идут столкновения между армией и силами быстрого реагирования, в связи с чем началась эвакуация иностранных граждан.