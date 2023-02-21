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  • Трубы отреставрировали под новые - подробности о мошенничестве подрядчиков в Усть-Каменогорске
pixabay.com Сегодня, 15:36
228
Сегодня, 15:36
228
Фото: pixabay.com

Трубы отреставрировали под новые - подробности о мошенничестве подрядчиков в Усть-Каменогорске

Стали известны подробности о том, как подрядчик собирался обмануть АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", проложив старые трубы вместо замены на новые, передаёт BaigeNews.kz.

Мошеннические действия подрядной организации предотвратили сотрудники департамента экономических расследований.

"В ходе расследования установлено, что подрядная организация планировала использовать более дешёвые трубы, бывшие в употреблении и отреставрированные под новые, с целью получения прибыли. При выполнении входного контроля лабораторные исследования не показали данные несоответствия, они были выявлены в результате следственных действий департамента", - отметили в ДЭР.

Ранее сообщалось о том, что профессиональные действия сотрудников ДЭР позволили предотвратить монтаж некачественного трубопровода и обеспечить качественное теплоснабжение жителей города Усть-Каменогорска.

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#отопление #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:36
228
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