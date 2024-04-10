Тройные зарплаты легионерам, поддельные дипломы у тренеров выявил акмолинский Антикор

22 факта подделки тренерами дипломов в сфере спорта Акмолинской области выявил Антикор в ходе проведения внешнего анализа коррупционных рисков. По ним правоохранительные органы начали досудебное расследование. Кроме того, всплыли зарплаты футбольным легионерам, втрое превышающие установленный размер, а также посторонние люди на учебно-тренировочных сборах. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Напомним, внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта Антикор начал в декабре прошлого года. По имеющейся информации, в Акмолинской области во время проверки всплыли 22 факта подделки дипломов. Один из них даже дошел до должности главного тренера сборной региона.

"Один из главных тренеров, имея диплом о высшем образовании по специальности "Менеджер по туризму", от руки дописал "и спорту". То есть фактически, заняв должность тренера, он многие годы своей деятельности получал незаконный доход из госказны в виде заработной платы", – уточнил компетентный источник корреспонденту BaigeNews.kz.

Эти факты в антикоррупционной службе подтвердили.

"В ходе анализа были выявлены 22 факта подделки дипломов тренерами и их использования при трудоустройстве. Мы все эти кейсы направили в органы полиции, по ним приняты процессуальные решения, они находятся в производстве. Это значит, что, если имеется регистрация в органах полиции, начаты досудебные расследования", – уточнил на брифинге в Кокшетау руководитель областного департамента по противодействию коррупции Асхат Оразхан.

Продолжают ли работать тренеры с поддельными дипломами? На этот вопрос корреспондента и. о. руководителя управления физической культуры и спорта Акмолинской области Куаныш Караулов ответил утвердительно.

"Пока идут экспертизы и не получены заключения", – пояснил чиновник.

Глава акмолинского антикора сообщил и о других выявленных нарушениях.

"Установлены факты аффелированности лиц при проведении госзакупок для организации выступлений молодежных и юношеских хоккейных команд и неэффективного использования бюджетных средств при начислении заработной платы игрокам, тренерам. А также при реализации государственного социального заказа на услуги по организации спортивных секций, в частности для лиц с инвалидностью", – дополнил Асхат Оразхан.

Зарплата футбольных легионеров в некоторых случаях превышала установленную втрое. Но такая щедрость не повлияла на результаты кокшетауского "Окжетпеса".

"Имелись факты нецелевого использования бюджетных средств. К примеру, выплата заработной платы тренерам и легионерам, которые привлекались в футбольный клуб "Окжетпес", доходила до 7 миллионов тенге в месяц. Хотя протокольным поручением под председательством заместителя премьер-министра была установлена заработная плата легионерам не более 2 миллионов. Также и тренерам, которые привлекались из других, допустим, команд – у нас были такие факты выявлены. Несмотря на такое дорогостоящее привлечение футбольный клуб очень бледно выглядит в рейтинговой таблице и не занял ни одного почетного места", – подчеркнул спикер.

На учебно-тренировочные сборы почему-то выезжали посторонние люди.

"Были допущены нелицеприятные факты при проведении учебно-тренировочных сборов. Когда наши молодежные команды выезжают в страны ближнего и дальнего зарубежья, есть норматив – не более 21 дня. Так вот нами были установлены факты, когда, допустим, наши команды выезжали и находились там более 40 дней. При этом есть лица, которые вообще никакого отношения к сборной не имеют. Все это нами было в справке отражено, рекомендации в уполномоченный орган направлены. В том числе часть кейсов прозвучала в докладе первого заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улана Саркулова", – сообщил Асхат Оразхан.

Впрочем, это далеко не все факты. Более подробную информацию о результатах ВАКРа в акмолинском спорте руководитель антикоррупционного ведомства пообещал предоставить позднее. Как показал анализ, коррупционные риски связаны с несовершенством законодательства, недостаточной цифровизацией и автоматизацией процесса. Добавим, 54 миллиона тенге составила сумма бюджетных вливаний в сферу спорта Акмолинской области за последние шесть лет.

Ранее BaigeNews.kz. публиковал репортаж, в котором некоторые общественники и спортсмены указали на хищения и "мертвые души" в спорте Акмолинской области. Выделяемые и госказны огромные суммы на подготовку, учебно-тренировочные сборы, питание, инвентарь, экипировку до спортивных воспитанников доходят далеко не в полном объеме.

Напомним, в январе – немногим поздней после начала антикоррупционной проверки – по собственному желанию уволился руководитель облуправления физической культуры и спорта. Он возглавлял ведомство более пяти лет.