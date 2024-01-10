Три тысячи военнообязанных призовут на воинские сборы в Казахстане

Министерство обороны РК разработало проект приказа "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В документе говорится, что сборы проводятся в целях повышения боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовки и накопления в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.

Воинские сборы продолжительностью до 30 дней проводятся на ежегодной основе с 2007 года. В 2024 году планируется призвать 3 000 военнообязанных на воинские сборы.

"В этот период за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная плата за счет государства. Перевозка военнообязанных на железнодорожном или автомобильном транспорте, обеспечение их питанием осуществляются за счет средств Министерства обороны РК", - говорится в проекте приказа.

Кроме того, все военнообязанные, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом по нормам, установленным для соответствующих категорий военнообязанных и медицинским обслуживанием, которое организуется наравне с действующими военнослужащими. Все военнообязанные, призванные на сборы, находятся на казарменном положении. Увольнение их из расположения части проводится командирами рот в порядке, установленном уставом внутренней службы.

Уклонение военнообязанных от воинских сборов в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 23 января текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14887705